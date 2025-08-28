Стал известен срок дисквалификации полузащитника «Ахмата»

Эгаш Касинтура пропустит матч 7-го тура РПЛ с "Ростовом".

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам своего заседания, которое состоялось сегодня, 28 августа, применил к полузащитнику "Ахмата" Эгашу Касинтуре санкцию в виде дисквалификации на два матча, один из которых - условный.

Таким образом хавбек пропустит выездную игру 7-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, Касинтура был удален с поля, получив прямую красную карточку на пятой минуте встречи 6-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:2).