Экс-спортдир «Спартака» оценил дебют Самошникова

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов оценил дебют новичка красно-белых Ильи Самошникова.

- Самошников великолепно дебютировал за "Спартак". Илья — квалифицированный футболист, о чём все знали. Теперь надо смотреть, как его будут использовать в основном составе команды, - сказал Шикунов "Чемпионату".

Напомним, Илья Самошников перешёл в "Спартак" из "Локомотива" этим летом. Вчера новичок красно-белых вышел в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа Кубка России с "Пари НН" и отметился забитым голом. "Спартак" одержал крупную победу со счетом 4:0.