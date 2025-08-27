Спортдир «Пари НН» рассказал о переговорах с футболистом Бундеслиги

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов заявил, что клуб заинтересован в приобретении боснийского форварда "Кёльна" Имада Рондича.

© Rusfootball

"Интерес к Рондичу? Да, это правда. Мы общаемся, но сделка тяжёлая. Пытаемся понять, насколько реален сейчас трансфер из Бундеслиги в РПЛ. На данном этапе пока сложно оценить вероятность перехода. Некоторые трудности всё же есть", - сказал Удальцов в интервью Sport24.

Имад Рондич выступает за "Кёльн" с февраля 2025 года. В прошедшем сезоне он сыграл девять матчей во второй Бундеслиге, забил один гол и помог команде выйти в высшую лигу. В первой части сезона форвард провёл 21 матч за польскую "Видзеву" и отличился девятью забитыми мячами. Ранее нападающий выступал за чешские клубы "Виктория Жижков" и "Слован". По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.