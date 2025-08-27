Украинского болельщика выгнали с матча ПСЖ

Украинского болельщика выгнали с парижского стадиона «Парк де Пренс» из‑за демонстрации национального флага с гербом на матче французского футбольного клуба «Пари Сен‑Жермен», сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел 22 августа во время матча второго тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Анже» (1:0). Болельщик из Украины пришел на стадион, завернувшись в желто‑синий флаг, на котором был изображен национальный герб.

К болельщику несколько раз подходили охранники с просьбой убрать флаг, но тот настаивал, что хочет поддержать украинского футболиста «ПСЖ» Илью Забарного, который остался в запасе в той игре. Позже с требованием убрать символику к мужчине обратились представители администрации стадиона. Украинец отказался, и в итоге его выгнали со стадиона еще до конца первого тайма.

В «ПСЖ» объяснили, что фанатам разрешено вывешивать на стадионе национальные флаги стран, которые представляют игроки, но не флаги «с символикой, которую сложно интерпретировать», а поскольку мужчина не захотел сдать флаг на хранение, его попросили покинуть трибуны.