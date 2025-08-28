Экс‑футболист «Рубина» ответил на сообщение клуба в соцсетях

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин отреагировал на то, что казанский «Рубин» поздравил только Александра Мартыновича с выходом команды из Казахстана в основной раунд Лиги чемпионов.

«Кайрат» из Алма‑Аты впервые выступит в основном этапе Лиги чемпионов, он стал самым восточным клубом в истории турнира и вторым казахстанским клубом, который сыграет на этой стадии. За «Кайрат» выступают два экс‑игрока «Рубина»: Егор Сорокин и Александр Мартынович.

В аккаунте казанского клуба в соцсети появилось следующее сообщение: «Поздравляем «Кайрат» и Сашу Мартыновича с выходом в групповой этап Лиги чемпионов! Ты — настоящий лидер команды и пример того, как футболист должен вести себя на поле и за его пределами».

Однако Сорокин пришел в комментарии и отреагировал на это сообщение.

— Вы не путайте отношение клуба и игрока с отношением игрока и тренера и спортивного директора. «Рубин», глупо и смешно выглядит ваш пост, откровенно говоря. Мое отношение к футбольному клубу всегда было с максимальным уважением, я всегда отдавался клубу полностью и для меня «Рубин» многое значит в моей карьере и все об этом прекрасно знают», — написал Сорокин.

Ранее после выхода с «Кайратом» в Лигу чемпионов защитник передал привет главному тренеру Рашиду Рахимову и спортивному директору «Рубина» Константину Дзюбе.