Месси вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси возобновил тренировки в общей группе, сообщил помощник главного тренера команды Хавьер Моралес. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» пропустил два последних матча «Интер Майами», защитник Жорди Альба — одну.

— Да, Жорди и Лео тренировались с нами. Посмотрим, как они будут себя чувствовать сегодня после обеда. Они провели всю тренировку в общей группе, и мы действительно этому рады, — сказал Моралес, слова которого приводит в социальных сетях журналист Алекс Уиндли.

«Интер Майами» в 25 матчах набрал 46 очков и занимает шестое место в Восточной конференции MLS. 27 августа команда примет «Орландо Сити» в полуфинальном матче Кубка лиг. Месси провел 19 матчей в MLS в текущем сезоне, на счету игрока 19 голов и восемь голевых передач.