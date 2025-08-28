Стали известны все клубы, прошедшие в групповой этап Лиги чемпионов

Португальский футбольный клуб "Бенфика" одержал победу над турецким "Фенербахче" со счетом 1:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и обеспечил себе выход в групповой этап турнира. Единственный гол на 35-й минуте забил турецкий футболист Керем Актюркоглу, реализовавший момент в ворота своей соотечественной команды. На 82-й минуте игрок "Фенербахче" Талиск был удален с поля за вторую желтую карточку.

© Московский Комсомолец

Помимо "Бенфики", в групповой этап Лиги чемпионов также вышли бельгийский "Брюгге", азербайджанский "Карабах" и датский "Копенгаген". Жеребьевка группового этапа запланирована на 28 августа, а старт турнира намечен на 16 сентября. Команды проведут по восемь матчей, сражаясь с соперниками из четырех корзин.

Особый интерес для российских болельщиков представляет участие четырех футболистов из России в предстоящем турнире: защитник Егор Сорокин ("Кайрат"), вратарь Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен"), полузащитник Александр Головин ("Монако") и голкипер Никита Хайкин ("Будё-Глимт").

Ранее сообщалось, что российский боксер получил трехлетнюю дисквалификацию за допинг.