В Азербайджане назвали «Карабах» аналогом «Зенита»

‎Бывший полузащитник «Зенита-2», а ныне игрок сборной Азербайджана и «Карабаха» Алексей Исаев сравнил петербургский клуб и команду из Агдама.

‎«Карабах» — это азербайджанский аналог «Зенита»? На данный момент точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне. Своя база: два очень качественных поля, тренажерка, бассейн», — приводит слова Исаева «Чемпионат».

‎С 2014 года «Карабах» не становился чемпионом Азербайджана только в сезоне-2020/21. Это самый титулованный клуб страны.

‎«Зенит» за последние 7 сезонов выиграл 6 чемпионств России.

‎В сезоне-2024/25 29-летний Исаев провел 34 матча и забил 1 мяч. Контракт игрока с «Карабахом» рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 900 тысяч евро. Сезон-2017/18 футболист провел в «Зените-2».

‎Полузащитник родился в Красноярске и является воспитанником «Енисея», но в 2021 году он дебютировал за национальную команду Азербайджана. За сборную Исаев уже провел 29 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.