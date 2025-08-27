«Факел» объявил о переходе воспитанника «Краснодара»

Защитник Василий Черов присоединился к воронежскому "Факелу".

© ФК «Факел»

"Василий Черов возвращается в Воронеж! Универсальный защитник на правах свободного агента пополнил состав "Факела". Соглашение футболиста с нашим клубом будет действовать до конца сезона-2025/2026. Василий ранее выступал за "Факел", он провёл 109 официальных матчей в футболке "огнеопасных", отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами", — сообщает пресс-служба "Факела".

Ранее пресс-служба "Черноморца" сообщала, что клуб расторг контракт с Василием Черовым по обоюдному согласию.

29-летний защитник - воспитанник академии "Краснодара". Последним его клубом был "Черноморец". Он выступал за него с сентября прошлого года, принял участие в 21 игре, отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В этом сезоне Первой лиги он провёл шесть матчей за новороссийский клуб.

После шести туров "Факел" лидирует в Первой Лиге с 18 очками.