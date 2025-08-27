Капитан «Спартака» высказался о старте сезона

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал результаты команды на старте сезона.

© ФК "Спартак"

- Постепенно ситуация исправляется. Мы работаем и стараемся улучшать свою игру. Надеюсь, что будем стабильнее. Худший старт в истории? Эмоции от этого, конечно, не позитивные. Все понимают, что надо исправлять ситуацию. Надеюсь, что мы это сделаем и поднимемся выше.

На старте этого сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" провел шесть матчей, в которых одержал всего две победы, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. Красно-белые набрали восемь очков и располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице.

В субботу, 30 августа, "Спартак" примет на своем поле "Сочи" в рамках 7-го тура чемпионата России. Начало игры в 18:30 по столичному времени.