Тюкавин высказался о своем возвращении

Тюкавин о возвращении: «Может, с первого раза по мячу попаду. Все понимают, что для уверенности и чувства гола нужно воткнуть первый мяч. Если будет возможность пробить пенальти, воспользуюсь»
Константин Тюкавин будет не против забить с пенальти 1-й гол после возвращения.
23-летний форвард «Динамо» восстанавливается после повреждения крестообразной связки правого колена. Ожидается, что он вернется на поле в сентябре.
– Сколько нужно времени, чтобы вернуть игровой тонус и уверенность в себе?
– Точно сказать не могу, но время определенно понадобится. Уверенность будет приходить с первого матча, с первого касания мяча и первого гола. Если же все случится по щелчку пальцев, то буду только рад.
– Готовы, что сперва придется начинать матчи на скамейке запасных?
– Да. Посмотрим, может, все будет хорошо получаться, с первого раза буду попадать по мячу (смеется). Всегда играет тот, кто лучше готов.
– Если представится возможность пробить пенальти, будете просить право на удар?
– Не буду никого просить, но, думаю, ребята и тренерский штаб понимают, что для уверенности и чувства гола нужно воткнуть первый мяч. Если будет возможность пробить 11‑метровый, воспользуюсь ей, – сказал Тюкавин.
