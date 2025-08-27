Полузащитник Обляков отреагировал на критику игры ЦСКА в обороне от Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отреагировал на критику игры армейце в обороне от капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева. Напомним, Акинфеев раскритиковал игру ЦСКА в обороне в перерыве матча 6-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (3:1).

© Чемпионат.com