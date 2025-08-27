ЦСКА интересуется нападающим «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев может перейти в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, армейский клуб активно следит за игроком красно-зеленых. Также красно-синие интересуются форвардом «Сочи» Саулем Гуарирапой, который уже выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25 на правах аренды из южного клуба.

Отмечается, что московский клуб уже ведет переговоры с командой из Сочи по игроку. Сам нападающий не против вернуться в столицу России. Вместе с ЦСКА венесуэльский форвард выиграл Кубок России.

В текущем сезоне 27-летний Воробьев провел 7 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 ассиста. Контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3 млн евро.

На счету 22-летнего Гуарирапы в нынешнем сезоне 6 матчей и 0 результативных действий. Соглашение между футболистом и «Сочи» действует до конца июня 2028 года. Его стоимость оценивается в 1,5 млн евро.