«Барса» не продаст Фермина дешевле 70 млн евро. «Челси» еще не делал предложений (Mundo Deportivo)

«Барселона» хочет получить как минимум 70 миллионов евро за Фермина Лопеса.

Стало известно, сколько «Барселона» хочет получить за полузащитника Лопеса
Каталонский клуб не продаст 22-летнего полузащитника дешевле, сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что в «Барсе» знают об интересе «Челси» к игроку, но лондонцы еще не делали официальных предложений, несмотря на недавние слухи.

«Синие» дали футболисту 48 часов на принятие решения о том, готов ли он сменить команду. Если Лопес согласится перейти в «Челси», англичане направят «Барселоне» предложение.

В прошлом сезоне Ла Лиги Фермин забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь.

