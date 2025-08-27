В «Спартаке» высказались об игровой форме нападающего Гарсии

Тренер "Спартака" Ненад Сакич ответил на вопрос о физической форме нападающего Ливая Гарсии.

© Rusfootball

"Он еще набирает форму. Надеюсь, что он наберет ее как можно быстрее и будет нам помогать", - сказал Сакич в эфире "Матч ТВ".

В текущем сезоне нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия принял участие в 4 матчах РПЛ и 1 игре Кубка России, в которых провел на поле суммарно 299 минут и не отличился голевыми действиями.

27-летний форвард выступает за красно-белых с февраля этого года и записал на свой счет 3 забитых мяча в 20 встречах.