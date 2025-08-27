Жоаозиньо оценил слова Клаудиньо о России

Жоаозиньо осудил слова Клаудиньо.

© Sports.ru

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».