Стал известен лидер текущего сезона РПЛ по попаданию в каркас ворот

РУСТАТ назвал топ-3 команды, чаще остальных попадающих по штангам и перекладинам.

Игроки московского "Динамо" нанесли 5 ударов в каркас ворот и являются лидерами по этому показателю в текущем сезоне РПЛ.

На втором месте находится петербургский "Зенит", у которого было 4 удара в каркас ворот. Третью строчку делят московское ЦСКА и калининградская "Балтика" – по 3 удара.

"Динамо" набрало 8 очков в 6 сыгранных турах и располагается на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Сегодня, 27 августа, команда Валерия Карпина сыграет в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Крыльев Советов". Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 16:15 по столичному времени.