Семин: у «Краснодара» есть своя идея

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты действующего чемпиона РПЛ «Краснодара».

«Краснодар» – молодцы, потому что у них есть своя стратегия, своя идея, игроки заряжены. Мусаев — молодец! После чемпионского звания не так просто настроить команду на то, чтобы выиграть чемпионат во второй раз», – цитирует Семина Metaratings.ru.

Мусаев работает в «Краснодаре» с 2024 года. Работал в системе клуба с 2005. Чемпионство в сезоне-2024/25 – первый трофей в клубной истории. В текущем розыгрыше РПЛ «быки» набрали 15 очков в 6 турах и занимает первую строчку. Общий счет последних четырех матчей во всех турнирах – 19:3.

Семин работал в «Локомотиве» в периоды с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы. Трижды становился с железнодорожниками чемпионом России и шесть раз завоевал трофей Кубка страны.