Чемпион Европы объявил о завершении карьеры футболиста

Итальянский защитник Алессандро Флоренци принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Последним клубом Флоренци был итальянский "Милан", за который он выступал с лета 2021 года.

"Спасибо тебе за все, мой друг, - написал Флоренци, добавив к подписи смайлик с футбольным мячом. - Ты научил меня любить всех фанатов, каждый из вас подтолкнул меня к совершенствованию. Хочу поблагодарить каждого партнера, тренера, сотрудника штаба и менеджера: день за днем ваша поддержка и профессионализм позволяли мне расти. Наконец-то хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня в этом долгом путешествии. Еще раз спасибо, друг: сегодня мы попрощаемся, но ты всегда будешь частью меня".

Флоренци 34 года, по ходу карьеры он также защищал цвета итальянских "Ромы" и "Кротоне", французского "Пари Сен-Жермен" и испанской "Валенсии". Футболист провел в "Милане" сезон-2021/22 на правах аренды, стал чемпионом страны в составе команды, а позднее клуб выкупил его контракт у "Ромы". На счету игрока также победы в Кубке и Суперкубке Франции.

За сборную Италии на счету Флоренци 49 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 3 передачи. В 2021 году вместе с национальной команды футболист стал чемпионом Европы. На том турнире Флоренци принял участие в первом матче на групповой стадии и в финале, выйдя на замену в конце второго дополнительного тайма.