«Крылья Советов» обратились в ЭСК по трем эпизодам матча против «Краснодара»

«Крылья Советов» обратились в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по итогам матча шестого тура РПЛ против «Краснодара» (0:6), который состоялся в воскресенье.

© ФК «Краснодар»

Самарцы просят дать оценку действиям бригады арбитров во главе с Егором Егоровым в трех эпизодах.

— «Крылья Советов» обратились в ЭСК по итогам матча шестого тура РПЛ против «Краснодара» по засчитанному пропущенному голу на 3‑й минуте, по назначению пенальти в ворота самарцев на 11‑й минуте, по неназначению пенальти в ворота «Краснодара» на 30‑й минуте, — сказали «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

