Деменко: о Карпине будут говорить по-другому

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о работе главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина на старте сезона-2025/26.

© Спорт день за днем

«В конце сезона о Карпине будут говорить совсем по-другому. «Динамо» будет бороться за самые высокие места. За чемпионство? Не исключаю, что и за чемпионство. Валерию Георгиевичу нужно время», – приводит слова Деменко «РБ Спорт».

56-летний Карпин работает в московском клубе с лета 2025 года. Контракт с российским специалистом рассчитан до конца июня 2028 года. Тренер занимает аналогичный пост в сборной России, совмещая свои должности.

После 6 туров чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

31 августа москвичи сыграют против махачкалинского «Динамо». Встреча пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Начало – в 20:30 по московскому времени. Команда из Республики Дагестан находится на 13-й строчке (5).