Карпин оценил период Миранчука в "Сьоне"

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин высказался об этапе карьеры полузащитника команды Антона Миранчука в "Сьоне".

© ФК "Динамо"

"Удачным его трудно назвать. Если бы этот период был удачным, Антон остался бы там и ушёл в другой европейский чемпионат", - сказал Карпин в интервью Sport24.

Антон Миранчук стал игроком московского "Динамо" из "Сьона" 23 августа 2025 года и в этот же день дебютировал за клуб в матче шестого тура РПЛ с "Пари НН" (3:0), выйдя на поле на 71-й минуте. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Контракт Миранчука с бело-голубыми действует до 2027 года с опцией продления на сезон.

На данный момент московское "Динамо" занимает седьмую строчку в чемпионате России с восемью очками. В Кубке России команда Карпина выиграла у "Сочи" (3:2) и проиграла "Краснодару" (0:4).

Сегодня, 27 августа бело-голубые проведут кубковую встречу на выезде против "Крыльев Советов".