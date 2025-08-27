Агент подтвердил переход футболиста сборной Белоруссии в костромской «Спартак»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника сборной Белоруссии по футболу Кирилла Капленко, подтвердил трансфер своего клиента в костромской «Спартак».

Ранее Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что Капленко в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком» из Костромы. Последней командой 26‑летнего игрока были «Химки», которые он покинул после окончания прошлого сезона, а клуб приостановил свою деятельность. Ранее Капленко также выступал в России за «Балтику», «Оренбург» и «Зенит».

— Это действительно так. Кирилл Капленко переходит в костромской «Спартак». Хороший и амбициозный проект. Для меня вообще большое удивление, как такой футболист оказался не нужен командам премьер‑лиги. Но в футболе разные моменты бывают. Так что двигаемся дальше. Кирилл — большой профессионал. Поиграет в Костроме, а там жизнь покажет, — сказал Бабырь «Матч ТВ».

После шести туров костромской «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице ПАРИ Первой лиги, набрав 13 очков.

