Бундеслига заблокировала трансфер полузащитника Пуэрты в ЦСКА

Агент полузащитника «Халл Сити» Густаво Пуэрты Мигель Кардона ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Учитывая внешние факторы бундеслига не разрешает трансферы в Россию. Так что пока о переходе Пуэрты в ЦСКА не может быть и речи», — заявил Кардона «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2024/25 Пуэрта выступал за «Халл», будучи арендованным из «Байера».

Футболист провел за «тигров» 31 матч, в которых сумел один раз забить.

Густаво является представителем колумбийского футбола. Начал заниматься футболом в любительских клубах «Суперчампионес» и «Талантос Густаво Виктория», затем перешел в клуб «Богота».

В Европу перебрался в 2023, присоединившись к немецкому «Байеру» . После годичной аренды в «Халл Сити», оформил с клубом постоянное соглашение, заключив контракт до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.