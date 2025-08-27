Бабаев объяснил, почему Челестини согласился возглавить ЦСКА

Бабаев о том, почему Челестини согласился возглавить ЦСКА: «Сначала ты работаешь на имя, а после имя работает на тебя. Иногда мы недооцениваем наш спорт»
Роман Бабаев рассказал, почему Фабио Челестини согласился возглавить ЦСКА.
– Вы лично удивились, что Фабио ушел из клуба, который будет играть в еврокубках, и приехал в Россию, где их нет?
– Иногда мы себя недооцениваем, имею в виду в целом наш спорт. ЦСКА хорошо помнят в Европе, и Фабио в том числе. Как говорится, сначала ты работаешь на имя, а после имя работает на тебя, – сказал генеральный директор московского клуба.
Швейцарский специалист занял пост главного тренера московского клуба в июне этого года. В данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 14 очков после 6 туров.
