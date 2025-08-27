Бабаев объяснил, почему Челестини согласился возглавить ЦСКА

Роман Бабаев рассказал, почему Фабио Челестини согласился возглавить ЦСКА.

– Вы лично удивились, что Фабио ушел из клуба, который будет играть в еврокубках, и приехал в Россию, где их нет?

– Иногда мы себя недооцениваем, имею в виду в целом наш спорт. ЦСКА хорошо помнят в Европе, и Фабио в том числе. Как говорится, сначала ты работаешь на имя, а после имя работает на тебя, – сказал генеральный директор московского клуба.

Швейцарский специалист занял пост главного тренера московского клуба в июне этого года. В данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 14 очков после 6 туров.