Полузащитник «Спартака» из Костромы Александр Саплинов рассказал о формуле успеха в профессиональном футболе.

«Конечно, можно ничего не делать и быть в порядке. Как Варди. Но это единичные случаи», – заявил Саплинов Metaratings.ru

Саплинов пополнил состав костромского «Спартака» в сентябре 2023 года. До этого он выступал за «Ростов», «Уфу», «Балтику», «Рубин», «Ротор», «Энергомаш» и «Сокол».

В чемпионате России на счету полузащитника 44 матча, в Кубке России - 15 встреч.

Джейми Варди выступал за «Лестер» с 2012-й по май 2025 и стал настоящей легендой клуба. Последний матч, сыгранный за клуб стал для форварда 500, в той игре Варди забил 200 гол за клуб.

До «Лестера» Варди играл в полупрофессиональных командах и низших дивизионах, и даже работал на заводе, чтобы прокормить семью.