Защитник Гайич оценил прогресс молодых футболистов в ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о перспективах молодых россиян в "армейском" клубе.

"Они получают много игровой практики. За счёт этого им удаётся так прогрессировать. Понятно, что их хорошо используют на поле. Мы в одних ситуациях действуем за счёт скорости, много забрасываний мяча за спину сопернику. При таком футболе и молодые ребята проявляют свои лучшие качества", - сказал Гайич в интервью "Известиям".

В шести стартовых турах Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. В этом сезоне команда Фабио Челестини не потерпела еще ни одного поражения. Также "армейцы" не проигрывают в чемпионате России уже на протяжении 20 матчей кряду.

На данный момент ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

Следующий матч "армейцы" проведут в Кубке России против "Балтики". Игра пройдёт в среду, 27 августа.