Экс‑игрок «Локомотива» поделился ярким воспоминанием о Смородской

Полузащитник «Оренбурга» Александр Ломакин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о ярком воспоминании во время выступлений за «Локомотив», когда президентом клуба была Ольга Смородская.

© ФК «Оренбург»

Ломакин — воспитанник академии «Локомотива», за вторую команду которого он выступал до 2014 года. Смородская была президентом московского клуба в 2010–2016 годах.

— Помнишь Ольгу Смородскую?

— Я помню, что она всегда нам выключала свет на стадионе. Чтобы экономить деньги, надо было выключать свет на стадионе. Когда мы после занятий могли прийти поиграть, просто выключался свет и всё.

— Приходит Ольга Юрьевна и выключает рубильник?

— Да, — сказал Ломакин в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

