Получивший российский паспорт футболист раскритиковал другого за слова о России

Получивший российский паспорт бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо раскритиковал другого натурализованного бразильца Клаудиньо за слова о России. Его цитирует Sport24.

Жоаозиньо выразил мнение, что Клаудиньо терял место в составе «Зенита», поэтому придумал для ухода из команды политический повод.

«Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Как минимум, материальные блага. Мне Россия дала все, что у меня есть, поэтому я всегда буду отзываться о ней только хорошо», — отметил футболист.

26 августа на слова Клаудиньо отреагировал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он раскритиковал практику получения российских паспортов футболистами-легионерами с целью обойти лимит и отметил, что гражданство нельзя выдавать просто так.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал специальную военную операцию одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». Футболист посчитал, что конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги. После этого первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев пригрозил спортсмену лишением российского паспорта.

Клаудиньо подписал контракт с «Зенитом» летом 2021-го, а в январе этого года ушел в катарский «Аль-Садд». Вместе с сине-бело-голубыми он трижды выиграл чемпионат России и один раз — Кубок страны. В феврале 2023-го бразилец получил российское гражданство.