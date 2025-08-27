«Спартак» направил «Утрехту» улучшенное предложение по защитнику

«Спартак» сегодня направил «Утрехту» улучшенное предложение по защитнику Суффьяну Эль-Каруани размером в 6 миллионов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сумма сделки может вырасти до 8 миллионов с учетом всех бонусов. С футболистом был согласован трехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что защитнику было предложено соглашение на три года, позднее инсайдер Иван Карпов уточнил, что в контракте будет прописана опция продления еще на сезон.

Контракт игрока с нидерландской командой рассчитан до лета 2026 года.

За «Утрехт» 24-летний Эль-Каруани выступает с 2023 года. Он сыграл 77 матчей за клуб во всех турнирах, в которых трижды забил и отдал 19 результативных передач.

В нынешнем сезоне на счету защитника 3 голевые передачи в 3 играх – наравне с Иваном Перишичем из ПСВ это лучший результат лиги.

Планируется, что в субботу Эль-Каруани должен прибыть в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта.