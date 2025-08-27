Фанаты ПСЖ призвали отстать от Сафонова и Забарного

«Пари Сен-Жермен» этим летом усилился украинским защитником Ильёй Забарным, заплатив за него 63 млн евро. Трансфер вызвал вопросы не только спортивного, но и политического характера: болельщики обсуждали, как будут сосуществовать Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов.

© Соцсети

Фанаты заметили, что игроки не подписались друг на друга в соцсетях, а сам Забарный активно выражает гражданскую позицию в поддержку Украины. Как пишет Foot Mercato, в «ПСЖ» понимали чувствительность ситуации и заранее обсудили её с обоими футболистами.

По данным Le Parisien, никаких проблем внутри команды нет: Забарный и Сафонов поддерживают профессиональные отношения и общаются как обычные партнёры. При этом клуб из столицы Франции проявляет осторожность в вопросах коммуникации, избегая лишних акцентов на их взаимодействии.

На данный момент поводов для беспокойства в «ПСЖ» не видят.

Французские поклонники футбола продолжают активно обсуждать тему нахождения россиянина и украинца в одном клубе:

XXXXXX:

— Даже если они станут лучшими друзьями, и что? Это Сафонов напал и бомбил Украину? Это Забарный диктатор? Они просто русский и украинец, и в этой войне они ни при чём. Это просто люди.

Sons-tony:

— Такое чувство, что журналисты ждут, когда что-то взорвётся. Но ведь Сафонов не объявлял войну Украине и не убивал украинцев… Зачем делать из них врагов?

psg-pfc-paris-forever:

— Если однажды они сыграют вместе, заголовок будет: «Напряжение в «ПСЖ!» А в статье — «Сафонов не сделал пас Забарному на 32-й минуте — война между ними!» Успокойтесь, ребята.

Kivado7:

— СМИ должны перестать раздувать ерунду, выискивать каждый жест и строить из этого конфликт. Пусть ребята спокойно играют в футбол!

Gbabache:

— Думаю, игроки и руководство всё понимают. Просто они не могут слишком открыто общаться ради имиджа. Это ведь можно понять, или нет?

Marc Decafé:

— Бесполезные полемики. В 98-м США и Иран играли между собой, и никаких проблем. Игроки здесь, чтобы показывать мастерство, а не поддерживать военный конфликт.

Anti FC Neigrera:

— Бред прессы. Этот военный конфликт — не вина ни Сафонова, ни Забарного.

Fan2foot:

— Может, именно «ПСЖ» станет ключом к примирению Путина и Зеленского.

psg-pfc-paris-forever:

— Представьте, мир наступит благодаря «ПСЖ»: у кого-то случится инфаркт от такого поворота.

Julien Persil:

— Это ситуация создаёт опасения только у журналистов, вечно жаждущих сенсаций. У болельщиков никаких страхов не было и нет.

Rico:

— Не все русские поддерживают Путина, особенно живущие за границей. Даже если Сафонов против главы государста, ему может быть опасно это показать. А отношения с Забарным — вопрос руководства «ПСЖ». Болельщикам остаётся доверять.

Maxwell:

— Сегодня пишут «нет повода для беспокойства», а через пару дней будет «пока всё хорошо».

Напомним, что Сафонов стал игроком парижан летом 2024 года, перебравшись из «Краснодара». В минувшем сезоне он выиграл со столичной дружиной пять трофеев — чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.