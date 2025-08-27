Конкурент Сафонова вызван в сборную Франции

Новичок «ПСЖ» и конкурент Матвея Сафонова Люка Шевалье попал в заявку сборной Франции на ближайшие сентябрьские матчи.

В сентябре сборная Франции начнёт путь в отборе на чемпионат мира – 2026. В пятницу, 5 сентября, сборная Франции сыграет на выезде против сборной Украины. А спустя четыре дня, 9 сентября, команда Дидье Дешама примет сборную Исландии.

«Пари-Сен Жермен» приобрел Люка Шевалье у «Лилля» в начале августа за за 40 миллионов евро.

Вратарь подписал соглашение с клубом, рассчитанное до 30 июня 2030 года.

Основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма планирует уйти из команды в ближайшее время, им активно интересуется «Манчестер Сити».

Матвей Сафонов в сезоне 2024/25 вышел на поле в футболке «парижан» в 17-ти матчах (во всех турнирах). пропустил 13 мячей, 7 раз оформил клин-шит.

В минувшем сезоне Сафонов вместе с клубом завоевал 5 трофеев: выиграл Суперкубок и Кубок страны, чемпионат Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Контракт игрока с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро.