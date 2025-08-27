В «Динамо» назвали своего самого принципиального соперника

Тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк назвал «Спартак» самым принципиальным соперником для бело-голубых. Паршивлюк — воспитанник красно-белых, он играл за первую команду с 2007 по 2016 год.

© Чемпионат.com

«Самый принципиальный соперник для «Динамо» — «Спартак». Это историческое дерби. Для болельщиков «Динамо» это точно главный соперник в чемпионате России. За футболистов говорить не буду, потому что не знаю», — приводит слова Паршивлюка Sport24.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» — седьмое, «Спартак» расположился на восьмой строчке.