Девушка нападающего «Динамо» раскритиковала главного тренера команды

Девушка вингера "Динамо" Николя Нгамале раскритиковала главного тренера бело-голубых Валерия Карпина за отсутствие камерунского футболиста в составе на матч с "Крыльями Советов".

© Rusfootball

- Я чуть не заплакала. Мой молодой человек всегда играл в основном составе "Динамо" и позвал мою маму на футбол, и я прилетела, чтобы пойти с мамой, чтобы она не шла одна, она впервые будет смотреть футбол. И прямо перед игрой его сажают на скамью, и такое уже не в первый раз. В общем, у меня большие вопросы к тренеру [Валерию Карпину], - сказала девушка на видео, опубликованном в соц сети.

Позже девушка футболиста удалила этот ролик со своей страницы.

Матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Динамо" начался в 16:15 по московскому времени на стадионе "Солидарность Самара Арена". К 30-й минуте встречи счет не открыт.

Николя Нгамале выступает за московское "Динамо" с 2022 года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.