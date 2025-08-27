Полузащитник «Арсенала» может перейти в «Кристал Пэлас»

Рис Нелсон может перейти из «Арсенала» в «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» ведет переговоры с «Арсеналом» о трансфере Нелсона за 15 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может вновь отдать Нелсона «Фулхэму» в аренду или даже продать вингера, но сделка, вероятно, сорвалась.

Прошлый сезон Нелсон провел в «Фулхэме» на правах аренды, забив гол и сделав ассист в 11 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, что ранее «Арсенал» за 60+7,5 млн фунтов купил вингера Эберечи Эзе у «Кристал Пэлас».