«Сочи» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч Кубка России

«Сочи» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

© ФК «Краснодар»

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Сочи»: Юрий Дюпин (вратарь), Макар Чирков, Яхья Аттият‑Аллах, Александр Осипов, Роман Ежов, Марсело Алвес (капитан), Александр Коваленко, Максим Мухин, Руслан Барт, Дмитрий Васильев, Захар Федоров.

Стартовый состав «Краснодара»: Александр Корякин (вратарь), Артем Хмарин, Джованни Гонсалес, Жубал Жуниор, Витор Тормена, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Александр Черников (капитан), Данила Козлов, Жоау Батчи, Казбек Мукаилов.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных.

Прямую трансляцию матча смотрите на каналах «Матч ТВ» (с 18:15) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 18:25), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.