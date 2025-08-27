Нападающий «Зенита» вошел в топ‑20 лучших игроков мира

Нападающий петербургского «Зенита» Педро занял 20‑е место в рейтинге лучших игроков мира в возрасте до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

© ФК «Зенит»

Главным критерием при составлении рейтинга стала оценка за матчи, проведенные в 2025 году. 19‑летний бразилец в этом году провел 21 матч, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Первое место в рейтинге занял форвард каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль, второй — защитник «сине‑гранатовых» Пау Кубарси, третий — полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир‑Эмери.

Также в топ вошли 19‑летний Кирилл Глебов из ЦСКА (105 место) и 18‑летний Дмитрий Пестряков из «Акрона» (157).

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.