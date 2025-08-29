«Зенит» объявил об уходе Саши Зделара

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил об уходе Саши Зделара. Сербский хавбек покидает команду по обоюдному согласию сторон. Клуб и футболист расторгли контракт.

© Чемпионат.com

«Футбольный клуб «Зенит» желает Саше Зделару успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Саша!» — написал клубная пресс-служба.

Сербский футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из московского ЦСКА зимой нынешнего года. За этот период Зделар принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.