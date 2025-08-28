«Зенит» согласен на предложение «Аль-Иттихада» по нападающему

«Зенит» устраивает предложение саудовского «Аль-Иттихада» по бразильскому вундеркинду Педро. По данным ESPN, предложение ближневосточного клуба составило 35 млн евро, однако окончательного решения еще не принято.

© Спорт день за днем

Источник дополняет, что летом интерес к 19-летнему нападающему проявляли «Олимпик Лион» и «Атлетико» Мадрид, однако «Зенит» остался потребовал за игрока около 40 млн евро.

Педро оценивается Transfermarkt в 10 млн евро. «Зенит» подписал его из «Коринтианса» за 9 млн евро в 2024 году, когда тот провел всего один сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне РПЛ нападающий провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Недавно исследовательская компания CIES включила бразильца в топ-200 самых талантливых игроков в категории до 20 лет. Педро занял 20-е место.