Пережившего гипертонический криз тренера «Сочи» выписали из больницы

Переживший гипертонический криз по ходу третьего тура группового этапа Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» главный тренер «Сочи» Роберто Морено выписан из больницы. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, врачи не нашли необходимости госпитализации испанского специалиста и отпустили его восстанавливаться домой.

Встреча против «Краснодара» прошла на стадионе «Фишт» 27 августа в федеральной территории Сириус и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Данила Козлов, Кевин Ленини, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен. У проигравшей команды отличились Макар Чирков и Начо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе команды под руководством Мурада Мусаева стало шесть очков, она располагается на второй строчке в турнирной таблице. У сочинцев после трех матчей два очка и последняя позиция в группе В.