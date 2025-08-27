Главному тренеру "Сочи" стало плохо во время игры с "Краснодаром". Его увели с матча под руки

Роберт Морено не смог досмотреть кубковый матч своей команды. Главному тренеру "Сочи" Роберту Морено стало нехорошо во время матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара". Испанского специалиста увели под руки в подтрибунное помещение.

Комментатор встречи Роман Нагучев сообщил, что тренера увезли со стадиона в карете скорой помощи.

Игра между "Сочи" и "Краснодаром" проходила сегодня, 27 августа, на стадионе Фишт. Поединок завершился уверенной победой краснодарской команды со счетом 4:2.