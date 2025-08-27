Три голевые передачи Батчи  помогли "Краснодару" победить "Сочи" в Кубке

В среду "Сочи" на домашней арене "Фишт" в поединке третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России проиграл "Краснодару" - 2:4 (0:2). Три голевые передачи сделал полузащитник "быков" Батчи. Действующий чемпион и лидер первенства страны, набрав шесть очков, сравнялся в группе В с самарскими "Крыльями Советов" (у них по 6 очков). Следом расположились московское "Динамо" (4) и "Сочи" (2).

© Пресс-служба ФК "Краснодар"

Итог противостояния единоличного лидера ("быки") и команды, прочно занимающей на данный момент последнее место в первенстве страны ("барсы"), казалось, предугадать легко, если учитывать матч десятидневной давности в столице Кубани в РПЛ, завершившийся разгромом гостей со счетом 5:1. Однако те, кто наблюдал за ним, помнят, что до удаления в начале второго тайма центрального защитника гостей Марсело, встреча проходила практически на равных.

Ну, а кубковые противостояния - это совсем другая история, так как соперники обычно выпускают в основе футболистов из своего ближайшего резерва (что в результате и случилось). К тому же в группе В, где еще выступают столичное "Динамо" и "Крылья Советов" из Самары, "Краснодар" после двух туров имеет три очка и опережает "Сочи" всего на один балл.

Впрочем, и в экспериментальном сочетании гости сразу же установили привычный для себя контроль над мячом, принявшись искать прорехи в обороне "барсов". Хозяева с четверть часа действовали внимательно, но потом стали совершать элементарные ошибки. Началось с того, что Александр Осипов вдруг отпасовал в аут, который "быки" мгновенно разыграли.

После чего Батчи с правого фланга навесил в центр штрафной, где Никита Козлов головой поразил левый от голкипера Юрия Дюпина (между прочим, недавнего чемпиона страны в составе "Краснодара") угол - 0:1, 19-я минута.

Тут же Никита Кривцов обокрал соперника, передал мяч Батчи, тот вывел к воротам Кевина Ленини, хлестко пробившего в тот же угол - 2:0, 20-я минута.

Правда, "Сочи" постепенно пришел в себя и создал два опасных момента. Сначала ворвавшийся слева в штрафную Ятья Аттият-Аллах не попал метров с семи в ближний угол, а на 31-й минуте Максим Мухин из-за штрафной угодил в стойку ворот Александра Корякина.

Однако в дебюте второго тайма "быки" вернули себе инициативу и забили еще один гол. Причем снова при помощи Батчи, сделавшего третью в матче голевую передачу: с его паса Кривцов сильно пробил в ближний угол, сделав счет разгромным - 3:0, 50-я минута.

Когда же на поле после серии замен оказался почти основной состав "Краснодара", в матче осталась одна загадка: забьет ли "свой" мяч Джон Кордоба, стремящийся это сделать вне зависимости от текущего счета. Колумбиец очень старался, однако удача оказалась на стороне соперника: после подачи углового Макар Чирков головой отправил мяч от газона в сетку 1:3, 77-я минута.

...И надо же - именно в этот момент плохо на скамейке запасных стало главному тренеру хозяев Роберту Морено, которого врачи увели в в раздевалку.

В концовке встречи Кордоба вывел Гаэтана Перрена к воротам, а француз попал точно в "девятку" - 1:4, 85-я минута. Но тут же Игнасио Сааведра забил второй для "барсов" гол, завершив с близкого расстояния красивую комбинацию - 2:4, 90+3-я минута.

Таким образом, в группе В Пути РПЛ Кубка России по шесть очков набрали "быки" и "крылышки" (по результату личной встречи первое место занимает самарский клуб).

Любопытно, что с берегов Черного моря обе команды отправятся в Москву. В субботу, 30 августа, "барсов" ждет испытание "Спартаком", а в воскресенье состоится главный матч предстоящего седьмого тура Российской премьер-лиги между лидирующими в турнире ЦСКА и "Краснодаром".