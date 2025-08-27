ФК "Сочи" опубликовал официальное заявление по ситуации с тренером Морено

В среду поздно вечером футбольный клуб "Сочи" выступил с официальным заявлением, посвященным ситуации со здоровьем главного тренера команды Роберта Морено.

Как уже сообщалось, почувствовавший себя плохо в конце матча с "Краснодаром" на Кубок России 47-летний испанский специалист был вынужден покинуть тренерскую скамейку и уйти вместе с врачами в подтрибунное помещение.

Здесь медики оказали ему первую помощь, а затем его сразу отправили в одну из местных больниц на скорой помощи.

"После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углубленного обследования. По его итогам врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется", - говорится в официальном заявлении ФК, опубликованном в социальных сетях черноморских "барсов".

В клубе добавили, что в настоящее время Роберт Морено "самостоятельно покинул клинику и чувствует себя удовлетворительно".

Напомним в среду "Сочи" на домашней олимпийской арене "Фишт" в поединке третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России проиграл "Краснодару" со счетом 2:4.

Роберт Морено почувствовал себя плохо на 77-й минуте встречи именно в тот момент, когда сочинцы забили свой первый мяч в игре при счете 0:3.

Свой следующий матч ФК "Сочи" (уже в рамках Российской премьер-лиги) проведет в предстоящую субботу, 30 августа, в Москве со "Спартаком". Отправится ли главный тренер вместе с командой на эту выездную встречу, на данный момент неизвестно.