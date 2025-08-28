«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл клубу четвертого дивизиона

«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории проиграл клубу из четвертого английского дивизиона — команда уступила «Гримсби Таун» в матче второго раунда Кубка английской лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Гримсби» вел в счете 2:0, однако до конца основного времени гости смогли отыграться благодаря голам Брайана Мбемо и Харри Магуайра. В серии пенальти хозяева победили со счетом 12:11. Решающий промах совершил Мбемо, купленный «МЮ» у «Брентфорда» летом за 75 миллионов евро.

«МЮ» уступил клубу, чей состав дешевле почти в 250 раз (887,2 миллиона евро против 3,6 миллиона). «Юнайтед» не одержал ни одной победы в трех официальных матчах, потерпев два поражения в трех играх.

