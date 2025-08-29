Аморим высказался о критике футболистов «МЮ» после проигрыша «Гримсби»

«Иногда я ненавижу их». Аморим — о критике футболистов «МЮ» после проигрыша «Гримсби»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил, почему подверг критике своих футболистов после вылета из Кубка английской лиги от команды четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун».
«Ребята, если быть с вами до конца честным, то каждый раз, когда мы терпим или будем терпеть в будущем подобное поражение, я буду вести себя так же. Могу сказать, что иногда я ненавижу своих футболистов, иногда нет, иногда хочу их защитить. Думаю, что это мой подход к работе, и я буду придерживаться его. В тот момент я был очень расстроен и [раздражён]. Знаю, что многие опытные люди говорят, как мне следует вести себя в СМИ, что нужно быть более последовательным и спокойным. Я не собираюсь так поступать. Пытаюсь принять это и оставаться тем, кто я есть. Вот почему я так увлечён своим делом. В тот момент я был очень расстроен и разочарован, потому что чувствовал, что у нас была очень хорошая предсезонная подготовка, мы играли лучше и были последовательны в своей игре», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.