Выяснилось, почему полузащитник «Марселя» отказал «Спартаку»

Полузащитник французского «Марселя» Аззедин Унаи перебрался в чемпионат Испании. Об этом сообщает спортивный журналист и инсайдер Маттео Моретто.

По его данным, Унаи станет игроком «Жироны» за 6 млн евро. Кроме того, «Марсель» получит бонус от следующей продажи 25-летнего марокканца.

Ранее сообщалось, что Унаи отказал московскому «Спартаку», отвергнув предложение с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Текущее соглашение футболиста с марсельским клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 10 млн евро.

В прошлом сезоне Аззедин Унаи провёл 37 матчей, забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.