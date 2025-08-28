Аршавин отреагировал на резонансные слова Дзюбы об «Акроне»

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард публично обратился к руководству тольяттинцев с требованием усилить состав в летнее трансферное окно.

