Бубнов ответил, почему «Локомотив» упустил победу в матче с «Ростовом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу ничьей в матче 6-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Железнодорожники вели по ходу матча со счётом 2:0. В итоге игра завершилась вничью — 3:3.

© Чемпионат.com