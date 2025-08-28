Лимит на легионеров в России назвали бесполезным

Футбольный эксперт Андрей Созин в интервью Vprognoze заявил, что российскому чемпионату не нужен лимит на легионеров.

По его словам, огромное число талатнливых футболистов самостоятельно способны пробиться в основу лучших клубов России без искусственных ограничений.

«Кто хочет из парней пробиться, кто знает, как играть в футбол, они пробиваются. Вот они, Кисляк, Батраков, Глушенков, Глебов, Лукин, Тороп. Можно долго их называть. Раков. Им лимит не мешает. Талантливым лимит не мешает», — заявил Созин.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров. В ближайшие несколько лет министерство спорта планирует ужесточить лимит, ограничив одномоментное нахождение на поле пятью иностранцами, разрешив включать в заявку не более десяти легионеров.