«Аль-Иттихад» интересовался Батраковым

«Локомотив» отказался продать Батракова в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро. Саудовцы были готовы дать хавбеку 5 млн в год (Metaratings)

«Аль-Иттихад» интересовался Алексеем Батраковым.

Клуб из Саудовской Аравии контактировал на предмет возможного трансфера полузащитника «Локомотива», но получил отказ, сообщает Metaratings.

«Аль-Иттихад», который возглавляет Лоран Блан и в котором играет Карим Бензема, был готов предложить около 30 миллионов евро за футболиста.

Клуб предлагал около 5 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могли значительно увеличить фиксированную часть соглашения.

